Sözleşmeli Personele Yeni Haklar Geldi: İzinlerden Disiplin Cezalarına Kadar Önemli Değişiklikler

14 Kasım 2026 tarihli ve 33430 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 11982 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişikliğe gidildi.

Düzenleme kapsamında sözleşmeli personelin işe başlama süreleri, hastalık izinleri, sözleşmenin feshi, disiplin işlemleri, görevden uzaklaştırılması ve eğitimlerine ilişkin hükümler düzenlendi.

HASTALIK İZİNLERİNDE 657 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANACAK

Yapılan düzenlemeyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 105'inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları hariç olmak üzere, hastalık ve refakat iznine ilişkin diğer hükümleri sözleşmeli personele kıyasen uygulanacak. Ancak hastalık nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, ilgilinin ücretinden düşülecek.

Buna göre sözleşmeli personele, aylık ve özlük hakları korunarak, sağlık raporunda belirtilen gereklilik üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarda 18 aya kadar, diğer hastalıklarda ise 12 aya kadar izin verilecek.

Sözleşmeli personelin hastalığı nedeniyle yataklı tedavi kurumlarında geçirdiği tedavi süreleri de hastalık izni süresinin hesabında dikkate alınacak.

Belirtilen azami hastalık izni sürelerini kullanan sözleşmeli personelin yeniden göreve başlayabilmesi için iyileştiğine ilişkin rapor sunması zorunlu olacak. Yurt dışında bulunan sözleşmeli personel için ise mahallî usule göre düzenlenen rapor kabul edilecek.

İzin süresinin sonunda hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilen sözleşmeli personelin hastalık izni, belirtilen süreler kadar uzatılacak. Uzatılan sürenin sonunda da iyileşemeyen sözleşmeli personel hakkında emeklilik hükümleri kıyasen uygulanacak.

SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEYEN PERSONELE DE BİR YILLIK İSTİHDAM YASAĞI GETİRİLDİ

Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde sözleşmesini tek taraflı feshetmesi hâlinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmemesine ilişkin hükmün kapsamı genişletildi.

Yapılan değişiklikle, sözleşmesini yenilemeyen personel de bir yıllık yeniden istihdam yasağı kapsamına alındı. Buna göre sözleşmesini yenilemeyenler, sözleşmelerinin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ KIYASEN UYGULANACAK

Esaslara eklenen Ek 12'nci maddeyle sözleşmeli personelin disiplin işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre, sözleşmeli personelin disipline aykırı fiil ve hâlleri, disiplin cezaları, disiplin cezası vermeye yetkili merciler, disiplin kurulları ve disipline ilişkin diğer hususlarda devlet memurlarının tabi olduğu hükümler kıyasen uygulanacak.

Ancak kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hâllerde, disiplin kurulunun kararı alınarak atamaya yetkili amirin onayıyla sözleşmeli personelin görevine son verilecek.

Sözleşmeli personele aylıktan kesme cezası, bulunduğu pozisyona bağlı tüm ödemelerin toplamından 1/30 ile 1/8 arasında kesinti yapılması şeklinde uygulanacak.

Ayrıca her sözleşmeli personel için özlük dosyası tutulacak ve özlük dosyalarının tutulmasında devlet memurlarının tabi olduğu hükümler kıyasen uygulanacak.



Görevden Uzaklaştırmada Devlet Memurlarına İlişkin Hükümler Uygulanacak

Yapılan düzenlemeyle sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin kıyasen uygulanması öngörüldü.

Buna göre, kamu hizmetinin gerektirdiği hâllerde görevde kalmasında sakınca görülen sözleşmeli personel hakkında, ihtiyati tedbir olarak görevden uzaklaştırma kararı alınabilecek. Bu tedbir, soruşturmanın herhangi bir aşamasında da uygulanabilecek.

Görevden uzaklaştırma kararı; atamaya yetkili amirler, bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri, illerde valiler ve ilçelerde kaymakamlar tarafından alınabilecek. Kaymakamların ilçe idare şube başkanları hakkında görevden uzaklaştırma kararı alabilmesi için valinin muvafakati gerekecek.

Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma kararları, ilgili personelin kurumuna derhâl bildirilecek.

İŞE BAŞLAMA SÜRELERİ BELİRLENDİ

Yeni eklenen Ek 11 inci maddeyle sözleşmeli personelin işe başlama süreleri düzenlendi.

Buna göre, ilk defa veya kurum içi yer değişikliği suretiyle istihdam edilen sözleşmeli personelden;

• Aynı yerde işe başlayacak olanlar, kendilerine tebliğ gününü,

• Başka yerde işe başlayacak olanlar ise tebliğ tarihinden itibaren 15 günü

izleyen iş günü içinde işe başlamak zorunda olacak.

Ayrıca belirlenen sürelerde göreve başlamayan personele ilişkin hükümler ile sözleşmenin feshi ve yenilenmemesi durumlarında iş sonu tazminatı ödenmesine ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapıldı.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ

Esaslara eklenen Ek 14 üncü maddeyle sözleşmeli personelin yetiştirilmesi ve eğitimine ilişkin hükümler getirildi. Buna göre sözleşmeli personelin özel mevzuatında belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla temel eğitim, hazırlayıcı eğitim, staj eğitimi ve hizmet içi eğitimleri, 657 sayılı Kanun'un 55 inci ve 214 üncü maddeleri ile bu maddelere dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecek.

Söz konusu eğitimler, personelin istihdam edildiği kamu kurum veya kuruluşlarınca yapılacak.

Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj dönemlerini başarıyla tamamlayamadan 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesinin dördüncü paragrafı gereğince memur kadrolarına atananlar, yeniden bu eğitimlere tabi tutulmayacak.

EĞİTİMLERDE BAŞARISIZLIK SÖZLEŞMENİN FESİH NEDENLERİ ARASINA EKLENDİ

Yapılan düzenlemeyle, sözleşmeli personelin temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj dönemlerinden herhangi birinde başarısız olması, sözleşmenin fesih nedenleri arasına eklendi. Buna göre, söz konusu eğitim aşamalarından herhangi birinde başarısız olan sözleşmeli personelin sözleşmesi feshedilebilecek

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KURUM İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİNE YENİ DÜZENLEME

Yapılan düzenlemeyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin dördüncü paragrafı kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayıncaya kadar kurum içi yer değişikliği yapabilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Buna göre, söz konusu personelin işe başladığı tarihten itibaren aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayıncaya kadar yapacağı kurum içi yer değişiklikleri, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde düzenlenen sağlık ve can güvenliği mazeretleri kapsamında gerçekleştirilebilecek.

Bu çerçevede, üç yıllık çalışma süresini henüz tamamlamamış sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği talepleri, sağlık ve can güvenliği mazeretlerine ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda değerlendirilecek.

BOŞ KALAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI İPTAL EDİLECEK

Esaslara eklenen Ek 15 inci maddeyle, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesinin dördüncü paragrafı kapsamında memur kadrolarına atananlardan boş kalan sözleşmeli personel pozisyonlarının, başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacağı düzenlendi. İptal edilen pozisyonlar, teşkilat ve birimi belirtilmek suretiyle Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör