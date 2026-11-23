2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için hazırlıklar sürüyor. Kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında bir araya gelmesi planlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, 2027 yılı asgari ücretini belirlemek üzere komisyonun aralık ayında toplanacağını duyurdu.

Ancak komisyonun ilk toplantısının yapılacağı kesin tarih henüz açıklanmadı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak?

Geçmiş yıllardaki toplantı takvimleri dikkate alındığında, 2027 yılı asgari ücret görüşmelerinin Aralık 2026'nın ilk yarısında başlaması bekleniyor.

Komisyonun ilk toplantısını aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirebileceği değerlendirilirken, toplantı takviminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

2027 Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önceki yıllarda gerçekleştirdiği toplantılar incelendiğinde, yeni asgari ücretin genellikle aralık ayının son günlerinde kamuoyuna açıklandığı görülüyor.

2026 yılı asgari ücretini belirlemek üzere komisyon 12, 18 ve 23 Aralık 2025 tarihlerinde üç toplantı gerçekleştirmiş, yeni ücret 23 Aralık'ta açıklanmıştı.

2025 yılı için ise Aralık 2024'te dört toplantı yapılmış ve yeni asgari ücret 24 Aralık'ta duyurulmuştu.

Önceki yılların takvimi dikkate alındığında, 2027 yılı asgari ücretinin de aralık ayının son haftasında açıklanabileceği değerlendiriliyor. Ancak açıklama tarihine ilişkin henüz resmî bir duyuru bulunmuyor.

Belirlenecek yeni asgari ücret, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak.

2026 Asgari Ücret Ne Kadar?

2026 yılı için asgari ücrete yüzde 27,01 oranında zam yapılmıştı. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan asgari ücret tutarları şöyle:

Net asgari ücret: 28.075,50 TL

28.075,50 TL Brüt asgari ücret: 33.030,00 TL

2027 yılında uygulanacak asgari ücretin ne kadar olacağı ise komisyon görüşmelerinin ardından netleşecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör