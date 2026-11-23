Emekli Sandığı kapsamında eşinin vefatı nedeniyle dul aylığı alan kişiler, anne veya babalarının vefatı halinde gerekli şartları taşımaları durumunda yetim aylığına da hak kazanabiliyor.

Ancak aylıkların birlikte ödenip ödenmeyeceği ve tercih hakkının nasıl kullanılacağı, ilgili sosyal güvenlik mevzuatına göre belirleniyor.

Dul Aylığı Alanlar Yetim Aylığını Tercih Edebilir mi?

Soru: Eşimden Emekli Sandığı kapsamında dul aylığı alıyorum. Annem veya babam da Emekli Sandığı emeklisi iken vefat etti. Aylık tercih etme hakkım var mı?

Cevap: Evet. Her iki aylığa da hak kazanılması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna dilekçeyle aylık tercihi başvurusunda bulunulabilir. Başvurunun değerlendirilmesinin ardından ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tercih edilen aylık bağlanabilir.

Hem Dul Hem Yetim Aylığı Birlikte Alınabilir mi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 54'üncü maddesine göre, bu Kanun kapsamında hem eşinden hem de anne veya babasından ölüm aylığına hak kazanan kişilere tercih ettikleri aylık bağlanıyor.

Emekli Sandığı kapsamında ise 5434 sayılı Kanun ve ilgili geçiş hükümleri dikkate alınıyor.

Bu kapsamda, hem eşinden dul aylığına hem de anne veya babasından yetim aylığına hak kazanan kişiler, kural olarak aylıklarından birini tercih edebiliyor.

Ancak aylıkların tabi olduğu mevzuata ve hak sahipliği koşullarına göre farklı uygulamalar söz konusu olabiliyor.

Aylık Tercihi İçin Nereye Başvurulur?

Dul veya yetim aylığı tercihi yapmak isteyen hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurmaları gerekiyor.

Başvuruda, hak kazanılan aylıklardan hangisinin tercih edildiğinin dilekçeyle bildirilmesi gerekiyor.

Hak sahiplerinin aylık tercihi yapmadan önce her iki aylığın tutarını ve hak sahipliği koşullarını SGK'dan öğrenmeleri önem taşıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör