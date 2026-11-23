Konuya ilişkin temel düzenlemeler 5510 sayılı Kanun, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) genelgelerinde yer alıyor.

Evlat Edinilen Çocuğa Yetim Aylığı Bağlanır mı?

5510 sayılı Kanun'un "Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması" başlıklı 34'üncü maddesi uyarınca, sigortalı tarafından evlat edinilmiş çocuklar da kanunda öngörülen şartları taşımaları hâlinde ölüm aylığından yararlanabiliyor.

Buna göre, evlat edinen anne veya babanın vefatı hâlinde, gerekli yasal koşulların sağlanması kaydıyla evlatlık çocuğa yetim aylığı bağlanabiliyor.

Evlat Edinilen Çocuğun Yetim Aylığı Alma Şartları Neler?

5510 sayılı Kanun kapsamında evlat edinilen çocuklara, diğer hak sahibi çocuklarla aynı yaş, öğrenim ve sigortalılık şartları uygulanıyor:

Erkek çocuklar: Öğrenim görmemeleri hâlinde 18 , lise ve dengi öğrenim görmeleri hâlinde 20 , yükseköğrenim görmeleri hâlinde ise 25 yaşını dolduruncaya kadar, diğer yasal şartları da taşımaları kaydıyla yetim aylığından yararlanabiliyor.

Öğrenim görmemeleri hâlinde , lise ve dengi öğrenim görmeleri hâlinde , yükseköğrenim görmeleri hâlinde ise dolduruncaya kadar, diğer yasal şartları da taşımaları kaydıyla yetim aylığından yararlanabiliyor. Kız çocuklar: Evli olmayan, evlendikten sonra boşanan veya dul kalan kız çocukları; kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık almamaları ve çalışma durumuna ilişkin yasal şartları taşımaları hâlinde, yaş sınırı olmaksızın yetim aylığından yararlanabiliyor.

Evli olmayan, evlendikten sonra boşanan veya dul kalan kız çocukları; kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık almamaları ve çalışma durumuna ilişkin yasal şartları taşımaları hâlinde, yaş sınırı olmaksızın yetim aylığından yararlanabiliyor. Malul çocuklar: Çalışma gücünü en az %60 oranında kaybettiği SGK Sağlık Kurulu tarafından belirlenen çocuklar için yaş sınırından bağımsız özel hükümler uygulanıyor.

Çalışma gücünü en az oranında kaybettiği SGK Sağlık Kurulu tarafından belirlenen çocuklar için yaş sınırından bağımsız özel hükümler uygulanıyor. Çalışma durumu: 5510 sayılı Kanun'un 34'üncü maddesine göre, ilgili yaş ve öğrenim şartlarını taşıyan hak sahibi çocukların 4/a kapsamında sigortalı çalışmaları, kanunda belirtilen koşullarda ölüm aylığı almalarına engel oluşturmuyor. 4/b veya 4/c kapsamında çalışma ise 5510 sayılı Kanun'a tabi hak sahiplerinin ölüm aylığını etkileyebiliyor. 5434 sayılı Kanun'a tabi yetimlerde ise farklı hükümler uygulanıyor.

Öte yandan, sigortalının tabi olduğu mevzuat aylık bağlama şartlarında belirleyici olabiliyor. Özellikle 5510 sayılı Kanun'un geçici 4'üncü maddesi uyarınca 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamına giren kamu görevlilerinin hak sahipleri bakımından ilgili kanun hükümleri uygulanabiliyor.

Evlat Edinen Anne veya Baba, Çocuğunun Ölümünden Dolayı Aylık Alabilir mi?

Evlat edinilen çocuk, evlat edinen anne veya babasından yetim aylığı alabilirken, evlat edinen anne veya baba, evlatlığının vefatı nedeniyle ölüm aylığı alamıyor.

SGK'nin 2018/38 sayılı Emeklilik İşlemleri Genelgesi'nde bu husus açıkça düzenleniyor:

"Evlat edinen ana ve babaya vefat eden evlatlıktan dolayı ölüm gelir/aylığı bağlanmayacaktır."

Türk Medeni Kanunu Ne Diyor?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 314'üncü maddesine göre ana ve babaya ait hak ve yükümlülükler evlat edinene geçiyor.

Kanunun 500'üncü maddesinde ise evlatlık ve altsoyunun evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olacağı, evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığının da devam edeceği hüküm altına alınıyor. Buna karşılık evlat edinen kişi ve hısımları, evlatlığa yasal mirasçı olamıyor.

Ancak mirasçılık hakkı ile SGK ölüm aylığı hakkı farklı mevzuata tabi olduğundan, ölüm aylığına ilişkin hak sahipliği Türk Medeni Kanunu'ndaki miras hükümlerine göre değil, sosyal güvenlik mevzuatına göre belirleniyor.

Özetle; evlat edinilen çocuklar gerekli şartları taşımaları hâlinde yetim aylığından yararlanabiliyor. Ancak evlat edinen anne ve babalara, evlatlıklarının vefatı nedeniyle ölüm aylığı bağlanmıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör