Konuya ilişkin temel düzenlemeler 5510 sayılı Kanun, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) genelgelerinde yer alıyor.
5510 sayılı Kanun'un "Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması" başlıklı 34'üncü maddesi uyarınca, sigortalı tarafından evlat edinilmiş çocuklar da kanunda öngörülen şartları taşımaları hâlinde ölüm aylığından yararlanabiliyor.
Buna göre, evlat edinen anne veya babanın vefatı hâlinde, gerekli yasal koşulların sağlanması kaydıyla evlatlık çocuğa yetim aylığı bağlanabiliyor.
5510 sayılı Kanun kapsamında evlat edinilen çocuklara, diğer hak sahibi çocuklarla aynı yaş, öğrenim ve sigortalılık şartları uygulanıyor:
Öte yandan, sigortalının tabi olduğu mevzuat aylık bağlama şartlarında belirleyici olabiliyor. Özellikle 5510 sayılı Kanun'un geçici 4'üncü maddesi uyarınca 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamına giren kamu görevlilerinin hak sahipleri bakımından ilgili kanun hükümleri uygulanabiliyor.
Evlat edinilen çocuk, evlat edinen anne veya babasından yetim aylığı alabilirken, evlat edinen anne veya baba, evlatlığının vefatı nedeniyle ölüm aylığı alamıyor.
SGK'nin 2018/38 sayılı Emeklilik İşlemleri Genelgesi'nde bu husus açıkça düzenleniyor:
"Evlat edinen ana ve babaya vefat eden evlatlıktan dolayı ölüm gelir/aylığı bağlanmayacaktır."
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 314'üncü maddesine göre ana ve babaya ait hak ve yükümlülükler evlat edinene geçiyor.
Kanunun 500'üncü maddesinde ise evlatlık ve altsoyunun evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olacağı, evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığının da devam edeceği hüküm altına alınıyor. Buna karşılık evlat edinen kişi ve hısımları, evlatlığa yasal mirasçı olamıyor.
Ancak mirasçılık hakkı ile SGK ölüm aylığı hakkı farklı mevzuata tabi olduğundan, ölüm aylığına ilişkin hak sahipliği Türk Medeni Kanunu'ndaki miras hükümlerine göre değil, sosyal güvenlik mevzuatına göre belirleniyor.
Özetle; evlat edinilen çocuklar gerekli şartları taşımaları hâlinde yetim aylığından yararlanabiliyor. Ancak evlat edinen anne ve babalara, evlatlıklarının vefatı nedeniyle ölüm aylığı bağlanmıyor.