Kamuda şoför olarak görev yapmak isteyen ve 2026 KPSS'ye giren adaylar için sürücü belgesi şartı büyük önem taşıyor.

Kamu kurum ve kuruluşları, ihtiyaç duydukları araç türlerine ve hizmetin niteliğine göre farklı ehliyet sınıflarına sahip adaylar arasından şoför alımı yapabiliyor.

Bu nedenle kamuya şoför olarak atanmayı hedefleyen adayların yalnızca KPSS puanlarına değil, sahip oldukları sürücü belgelerine de dikkat etmeleri gerekiyor.

Kamuda Şoför Olmak İçin Hangi Ehliyet Gerekiyor?

Kamu kurumlarının sözleşmeli şoför alımlarında aranan sürücü belgesi sınıfları, personel alım ilanlarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Bazı kurumlar B sınıfı sürücü belgesini yeterli görürken, ağır vasıta veya yolcu taşımacılığı kapsamında araç kullanılacak pozisyonlarda C ve D sınıfı sürücü belgeleri aranabiliyor.

Bu nedenle kamuda şoför olmak isteyen adayların, başvurmayı düşündükleri kamu kurumlarının ilanlarında hangi ehliyet sınıflarının istendiğini önceden araştırmaları önem taşıyor.

Adli Tıp Kurumu Şoför Alımında C ve D Sınıfı Ehliyet Şartı

Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 20 Kasım 2026 tarihli personel alım ilanında, 10 sözleşmeli şoför istihdam edileceği açıklandı.

İlanda şoför pozisyonu için şu sürücü belgesi şartına yer verildi:

Eski tip E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak veya 17 Nisan 2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği değişikliği kapsamında, 1 Ocak 2016 itibarıyla yeni tip D ve C sınıfı sürücü belgelerinin her ikisine birlikte sahip olmak.

Adayların sürücü belgelerini başvuru sırasında sisteme yüklemeleri de gerekiyor.

Kamuda Şoför Olmak İsteyenler Ehliyetlerini Kontrol Etmeli

Kamuya şoför alımlarında yalnızca B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak her pozisyona başvurabilmek için yeterli olmayabiliyor.

Özellikle C ve D sınıfı sürücü belgelerinin birlikte arandığı alımlarda, adayların her iki sınıf için de gerekli sürüş yetkisine sahip olmaları gerekiyor.

Bu nedenle kamuda şoför olarak çalışmayı hedefleyen adayların, başvuru yapabilecekleri pozisyonları artırmak amacıyla C ve D sınıfı sürücü belgesi edinmenin kendileri açısından uygun olup olmadığını değerlendirmeleri faydalı olabilir.

Ancak her kamu kurumu aynı şartları aramadığından, ehliyet sınıfının ilgili alım ilanıyla uyumlu olması gerekiyor.

Adli Tıp Kurumu 6 İlde 10 Şoför Alacak

Adli Tıp Kurumu, 2026 KPSS P94 puan türünden en az 70 puan alan lise ve dengi okul mezunları arasından toplam 10 sözleşmeli şoför alacak.

Alım yapılacak iller ve kontenjanlar şöyle:

İstanbul: 5 kişi

5 kişi Adana: 1 kişi

1 kişi Bursa: 1 kişi

1 kişi Diyarbakır: 1 kişi

1 kişi Kayseri: 1 kişi

1 kişi Konya: 1 kişi

Başvurular 30 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

Başvurular, Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Kamuda şoför olarak görev yapmak isteyen adayların, 2026 KPSS puanlarının yanı sıra sahip oldukları sürücü belgelerinin sınıflarını da dikkate almaları gerekiyor. Kamu kurumlarının farklı ehliyet sınıfları arayabilmesi nedeniyle, sürücü belgesi şartlarını önceden incelemek başvuru sürecinde önem taşıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör