Çalışma hayatında ücret artışları, işçi ve işverenler arasında anlaşmazlıklara neden olabiliyor. Özellikle maaşına zam yapılmayan çalışanlar, bu gerekçeyle işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamayacakları çalışan açından önem arzediyor

İşveren Maaşa Zam Yapmak Zorunda mı?

4857 sayılı İş Kanunu'nda işverenlerin çalışanlarına hangi dönemlerde veya ne oranda zam yapacağını belirleyen genel bir düzenleme bulunmuyor.

Mevzuata göre çalışanlara yürürlükteki asgari ücretin altında ödeme yapılamıyor. Bunun dışındaki ücret artışlarının zamanı ve oranı ise iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya bağlayıcı işyeri uygulamalarıyla belirlenebiliyor.

Ücret artışına ilişkin bağlayıcı bir hüküm veya uygulama bulunmaması halinde zam yapılıp yapılmayacağı, yasal sınırlar çerçevesinde işverenin takdirine bırakılıyor.

Zam Yapılmayan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

İş sözleşmesinde ücret artışını zorunlu kılan bir hüküm bulunmaması ve işverenin başka bir hukuki yükümlülüğü ihlal etmemesi halinde, yalnızca zam yapılmadığı gerekçesiyle işten ayrılan çalışan kural olarak istifa etmiş sayılıyor.

Bu durumda işçi, ücret artışı konusundaki anlaşmazlığı gerekçe göstererek kıdem tazminatı talep edemiyor.

Ancak iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde öngörülen ücret artışının uygulanmaması farklı değerlendiriliyor. İşverenin ücret ödeme yükümlülüğüne aykırı davranması halinde, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24'üncü maddesi kapsamında haklı fesih hakkı doğabiliyor.

Haklı fesih koşullarının oluşması ve en az bir yıllık kıdem şartının sağlanması halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör