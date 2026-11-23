1 Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında adi malullük aylığı bağlanan kişilerin özel sektörde 4/a (SSK) kapsamında veya kendi adına 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaya başlamaları, genel olarak aylıklarının kesilmesine neden olmuyor.

Ancak 4/c kapsamında, kamuda emeklilik hakkı tanınan görevlere atananların aylıkları, 5434 sayılı Kanunun 99'uncu maddesi gereğince kesiliyor.

Kimler malul sayılır?

5510 sayılı Kanuna göre, 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmesi gerekiyor.

Kamu görevlilerinde ise çalışma gücünün en az yüzde 60'ının veya görevlerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünün kaybedilmesi şartı aranıyor.

Maluliyetin SGK Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kuruluşlarından alınan raporlar tek başına malul sayılmak için yeterli olmuyor.

Malullük aylığı almak için kaç gün prim gerekiyor?

5510 sayılı Kanuna göre malullük aylığı bağlanabilmesi için en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1.800 gün uzun vadeli sigorta primi gerekiyor.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğu belirlenen sigortalılarda ise 10 yıllık sigortalılık şartı aranmadan 1.800 gün prim yeterli oluyor.

Ayrıca sigortalının maluliyeti nedeniyle işten veya görevinden ayrılması ve SGK'ya yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların ise genel sağlık sigortası primi dâhil prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması şartı aranıyor.

Malullük aylığı için nereye başvurulur?

Malullük durumunun tespit edilmesi için sigortalının veya işvereninin, bağlı bulunulan ya da en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.

Başvurunun ardından yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilen sigortalının sağlık kurulu raporu incelenerek maluliyet şartlarını taşıyıp taşımadığına SGK Kurum Sağlık Kurulu karar veriyor.

Malullük aylığı hangi durumlarda kesilir?

5510 sayılı Kanun kapsamında bağlanan malullük aylıkları, sigortalının yeniden çalışmaya başlaması veya kontrol muayenesi sonucunda malullük durumunun ortadan kalkması hâlinde kesiliyor. Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlanması da aylığın kesilme nedenleri arasında bulunuyor.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında bağlanan adi malullük aylıklarında ise farklı hükümler uygulanıyor. Bu kapsamda 4/a ve 4/b statüsünde çalışmaya başlamak aylığın kesilmesine neden olmazken, 4/c kapsamında emeklilik hakkı tanınan kamu görevlerine atanılması durumunda aylık kesiliyor.

5434 sayılı Kanunda Türk vatandaşlığından çıkma veya çıkarılmaya ilişkin hak kaybı hükümleri de bulunuyor. Ancak sosyal güvenlik anlaşması yapılan ülkelerin vatandaşlığına geçenler için istisnalar uygulanıyor.

Malullük aylığı alan vatandaşların yeniden çalışmaya başlamadan önce aylıklarının hangi kanun kapsamında bağlandığını ve çalışacakları sigorta statüsünü kontrol etmeleri önem taşıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör