657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C maddesinin birinci fıkrasında, "Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

Mezkûr hüküm ile teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenler ile memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin bu sürelerinin 3/4'ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilmesi imkanı getirilmiştir.

Bu şekilde intibak yapılabilmesi için ilgililerin teknik hizmetler sınıfında bulunmaları, kurumlarına müracaat etmeleri ve sosyal güvenlik kurumlarından alacakları belge ile durumlarını kanıtlamaları gerekmektedir.

Özel sektör hizmetleri hangi belgelerle kanıtlanır?

Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanununun 28 inci maddesinde, "İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır." hükmü bulunmaktadır.

SGK meslek kodu hizmet süresinin hesabında nasıl dikkate alınır?

Ayrıca, SGK meslek kodu uygulaması ilk olarak 2009 yılında işe giriş bildirgelerinde isteğe bağlı olarak başlamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 1/11/2012 tarihinde yayınladığı "Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Meslek Kodlarının Eklenmesi Hakkında Duyuru" ile e-bildirge sisteminde değişiklik yapıldığını ve aylık prim ve hizmet belgelerine meslek kodları ve meslek unvanları eklendiğini kamuoyuna duyurmuş ve zorunlu uygulama başlamıştır.

Mezkûr Duyuru'da, "Diğer taraftan e-bildirge sisteminde yapılan değişiklikle birlikte, aylık prim ve hizmet belgelerine meslek kodları ve meslek unvanları eklenmiştir. Bu itibarla Kasım/2012 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak işverenler tarafından verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, sigortalılara ilişkin meslek kodlarının girilmesi uygulaması başlatılacaktır." denilmiştir.

Diğer taraftan, 6278 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine, "Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek 2 üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır." hükmü eklenmiştir.

Sonuç olarak;

İdarelerin özel sektör hizmetlerini değerlendirirken kanıtlayıcı her türlü belgeyi isteyebileceği,

İlgili personelin talebi üzerine özel sektörde geçen hizmetlerinin 3/4'ünün sayılabilmesi için bu hizmetin sosyal güvenlik kurumundan alınacak belge ile belgelendirilmesi gerektiği,

Meslek kodu uygulamasının başladığı tarihten öncesine ilişkin varsa hizmetlerinin sosyal güvenlik kurumundan alınacak prim ödeme belgeleri ile birlikte işverenden alınacak belgenin de talep edilmesinin gerektiği,

İlgili mevzuatına göre odalara veya meslek örgütlerine kayıt yaptırması gerekenlerin bu kayıtları olmadığı sürece mesleklerini kanunun öngördüğü şekilde ifa etmiş sayılamayacağı,

İhale mevzuatına tabi olarak istihdam edilen ve ihale dokümanlarında "büro görevlisi/büro personeli vb." olarak istihdamı öngörülenlerin farklı işlerde çalıştırılsa bile "büro görevlisi/büro personeli vb." olarak düşünülmesi gerektiği,

İlgili personelin girilen SGK Meslek Kodu ile işverenden aldığı belgeler arasında uyumsuzluk varsa girilen SGK Meslek Kodu'nun esas alınması gerektiği ancak, SGK kayıtlarının tek başına yeterli görülmemesi ve hizmetin hangi unvanda geçtiği hususunda tereddüdün varlığı halinde işverenden kanıtlayıcı belgeler istenebileceği,

Değerlendirilecek hizmetlerin gerçekleşmiş olup olmadığının öncelikle SSK ve BAĞKUR'dan prim ödenerek geçmiş olduğunun belgelendirilmesi,

Bu hususa ilişkin tüm süreçlerin resmi belge ile belgelendirilmesi ve beyanın esas alınamayacağı,

değerlendirilmektedir.

Mühendislerin meslek odasına kayıt yaptırması zorunlu mu?

Öte yandan; 6235 sayılı Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 33 üncü maddesinde, "Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler. Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının meslek ve ihtisaslarıyla ilgili odaya girmeleri isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan, Odaya kayıtlı meslekdaşlarının yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile ilgili hükümler saklıdır." hükmü yer almaktadır.

Oda kaydı olmadan çalışılan süreler derece ve kademe hesabında sayılır mı?

Bu itibarla, 6235 sayılı Kanunun amir hükmüne rağmen özel sektörde oda kaydı olmaksızın geçirildiği ifade edilen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin tespitinde değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör