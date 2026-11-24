Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) giren ve kamu kurumlarında görev yapmak isteyen adaylar için yalnızca sınav puanı değil, sahip oldukları mesleki belgeler de önem taşıyor.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan bazı personel alım ilanlarında, adayların belirli mesleki sertifikalara, ustalık veya kalfalık belgelerine sahip olmaları isteniyor.

Özellikle lise mezunlarına yönelik destek personeli, aşçı, kaloriferci, tesisatçı ve bakım-onarım personeli alımlarında bu tür şartlarla karşılaşılabiliyor.

KPSS puanı düşük olan adayların, başvuru yapabilecekleri pozisyonları artırmak amacıyla mesleki sertifika şartı bulunan personel alımlarını takip etmeleri önem taşıyor.

BAZI ALIMLARDA KAMUYA ATANMAK İSTEYENLER HANGİ SERTİFİKALARI ALMALI?

Kamu kurumlarının teknik hizmetler ve destek personeli alımlarında mesleki eğitim, uzmanlık ve yeterlilik belgelerinin önem taşıyabildiği alanlar bulunuyor.

Kamuda çalışmak isteyen adayların inceleyebileceği mesleki belge ve sertifika alanlarından bazıları şöyle:

1. Aşçılık ustalık belgesi

2. Aşçılık belgesi

3. Marangozluk sertifikası

4. Elektrik tesisatçılığı sertifikası

5. Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikası

6. Sıhhi tesisatçılık sertifikası

7. İklimlendirme alanında mesleki eğitim sertifikası

8. Katı, Sıvı ve Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikası

9. Asansör bakım-onarım alanında ustalık belgesi

10. Asansör bakım-onarım alanında kalfalık belgesi

11. İnşaat alanında mesleki eğitim sertifikası

12. Bahçıvanlık sertifikası

Bu alanlarda alınabilecek belgeler, adayların mesleki bilgi ve yeterliliklerini belgelendirmelerine yardımcı olabiliyor.

Kamu personeli alımlarında kabul edilen belgelerin türü, seviyesi ve öğrenim şartları ise ilgili kurumun yayımladığı ilana göre değişiklik gösteriyor.

KAMU KURUMLARI MEB ONAYLI SERTİFİKA İSTİYOR MU?

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarında Millî Eğitim Bakanlığı onaylı mesleki sertifikaların başvuru şartı olarak arandığı pozisyonlar bulunuyor.

Özellikle bazı sözleşmeli destek personeli ve bakım-onarım personeli alımlarında aşağıdaki belgelere sahip olunması istenebiliyor:

• Elektrik tesisatçısı: MEB onaylı en az seviye 3 Elektrik Tesisatçısı sertifikası veya ilanda belirtilen alternatif mesleki yeterlilik belgesi.

• Sıhhi tesisatçı: MEB onaylı en az seviye 3 Sıhhi Tesisatçı sertifikası veya alternatif mesleki yeterlilik belgesi.

• Havuz suyu operatörü: MEB onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikası.

• İklimlendirme personeli: MEB onaylı Katı, Sıvı ve Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikası.

Bazı personel alımlarında ilgili meslek lisesi bölümünden mezun olmak da sertifikaya alternatif olarak kabul edilebiliyor.

Bu nedenle kamu kurumlarında görev yapmak isteyen adayların mesleki sertifikaları ve bu belgelerin arandığı personel alımlarını takip etmeleri önem taşıyor.

MEB ONAYLI SERTİFİKA NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Kamuda mesleki sertifika şartı bulunan pozisyonlara başvurmak isteyen adaylar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan kursları inceleyebilir.

Halk Eğitimi Merkezlerinde farklı meslek alanlarına yönelik eğitim programları düzenlenebiliyor. Adaylar, bulundukları il veya ilçedeki Halk Eğitimi Merkezlerine başvurarak açılan kurslar ve kayıt şartları hakkında bilgi alabiliyor.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar, ilgili kurs programının niteliğine göre belge almaya hak kazanabiliyor.

Bazı kamu personeli alımlarında MEB onaylı sertifikaların yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınan mesleki yeterlilik belgeleri de kabul edilebiliyor.

KPSS PUANI DÜŞÜK OLANLAR SERTİFİKAYLA KAMUYA ATANABİLİR Mİ?

KPSS puanı düşük olan adaylar, ilgili personel alım ilanında belirlenen asgari puan ve diğer başvuru şartlarını taşımaları hâlinde mesleki sertifika şartı bulunan pozisyonlara başvurabiliyor.

Özellikle belirli mesleki yeterliliklerin arandığı kamu personeli alımlarında, gerekli belgelere sahip olmak adaylara farklı pozisyonlar için başvuru imkânı sağlayabiliyor.

Ancak sertifika sahibi olmak tek başına atama hakkı sağlamıyor. Atamalar, ilgili personel alım ilanında belirlenen KPSS puanı, kontenjan, sıralama ve diğer değerlendirme şartlarına göre gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle kamuda memur veya sözleşmeli personel olarak görev yapmak isteyen adayların, kamu kurumlarının personel alım ilanlarında yer alan mesleki belge şartlarını incelemeleri ve başvurabilecekleri pozisyonlara uygun eğitimleri takip etmeleri önem taşıyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör