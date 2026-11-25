ÖSYM, 25 Kasım 2026 tarihinde yaptığı duyuruyla 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na (DHBT) katılan adayların cevap kâğıtlarının, aday cevaplarının ve soruların doğru cevaplarının erişime açıldığını bildirdi.

Adaylar, 25 Kasım 2026 saat 10.15'ten itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınava ilişkin bilgilerini inceleyebilecek.

KPSS DHBT CEVAP KAĞIDI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adayların cevap kâğıtlarını görüntüleyebilmek için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.

Sisteme giriş yapan adaylar, ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek şu bilgilere ulaşabilecek:

• Sınavda kullandıkları cevap kâğıdının görüntüsü,

• Cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeler,

• Optik okuyucular tarafından okunan aday cevapları,

• Sorular ve cevap seçenekleri,

• Soruların doğru cevapları,

• Toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları,

• Testlere ait ham puanlar.

Sorular, adayların sınavda kullandıkları soru kitapçığındaki soru ve seçenek sıralamasına göre görüntülenecek.

CEVAP KâĞITLARI 10 GÜN SÜREYLE ERİŞİME AÇIK KALACAK

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar, cevap kâğıtlarını ve sınava ilişkin cevaplarını 10 gün süreyle inceleyebilecek.

ÖSYM ayrıca söz konusu uygulamanın adayları bilgilendirme amacı taşıdığını, görüntülenen sayfanın belge niteliğinde olmadığını ve her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alınacağını belirtti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör