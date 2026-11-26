Anayasa Mahkemesinin 8 Eylül 2026 tarihli, 2026/129 Esas ve 2026/191 Karar sayılı kararı, 26 Kasım 2026 tarihli ve 33442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 33'üncü maddesinde yer alan "(nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere)" ibaresinin Anayasa'nın 18'inci maddesine aykırı olduğuna ve iptaline oy birliğiyle karar verdi.

NÖBET ÜCRETİ ÖDENMEMESİ YARGIYA TAŞINDI

Nöbet ücretinin ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada, Diyarbakır 4. İdare Mahkemesi, ilgili kanun hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu kanaatine vararak iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruda, sağlık personelinin normal çalışma saatleri dışında tuttuğu nöbetler için ücret ödenmesinin kesintisiz en az 6 saat çalışma şartına bağlandığı, bu sürenin altında kalan nöbetler için herhangi bir ücret ödenmediği ve söz konusu düzenlemenin sağlık çalışanlarına aşırı külfet yüklediği belirtildi.

AYM: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ORANTISIZ KÜLFET YÜKLENİYOR

Anayasa Mahkemesi, sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinden biri olduğunu ancak bu hizmetlerin sağlık çalışanlarının dinlenme hakkının ortadan kaldırılması pahasına yürütülmemesi gerektiğini vurguladı.

Mahkeme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda fazla çalışmaların ücretlendirilmesine esas sürenin genel itibarıyla bir saat olarak belirlendiğine dikkat çekti.

Sağlık hizmetlerinin niteliği gereği nöbet sürelerinin anayasal sınırlar içinde kesintisiz olarak belirlenebileceğini ifade eden Mahkeme, ücret ödenmesinin belirli bir süre şartına bağlanmasının ise sağlık personelinin çalıştığı sürenin karşılığını alamamasına neden olduğunu belirtti.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan, nöbetlere ilişkin çalışma süresinin her defasında altı saatten az olması durumunda ilgili ayda tutulan nöbetlerin hiçbiri için ücret ödenmemesi de söz konusu olabilecektir."

Yüksek Mahkeme, zorunlu olarak yerine getirilen bu nöbetlerin personele yüklediği külfete karşılık herhangi bir telafi imkânı öngörülmemesinin sağlık çalışanlarına orantısız bir külfet yüklediği sonucuna vardı.

Mahkeme, söz konusu düzenlemeyi Anayasa'nın 18'inci maddesinde güvence altına alınan zorla çalıştırma ve angarya yasağına aykırı buldu.

KARAR HANGİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KAPSIYOR?

İptal edilen düzenleme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 33'üncü maddesi kapsamında aşağıdaki sağlık kuruluşlarında görev yapan ilgili memurlar ile sözleşmeli personeli ilgilendiriyor:

• Yataklı tedavi kurumları,

• Seyyar hastaneler,

• Ağız ve diş sağlığı merkezleri,

• Aile sağlığı merkezleri,

• Toplum sağlığı merkezleri,

• 112 acil sağlık hizmetleri.

Karar, ilgili madde kapsamında bulunan üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında görev yapan personeli de ilgilendiriyor.

AYM DAHA ÖNCE NÖBET ÜCRETİNDEKİ ÜST SINIRLARI DA İPTAL ETMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi, daha önce de sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerine ilişkin sınırlamaları Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti.

Mahkeme, 25 Ocak 2023 tarihli ve E.2022/97, K.2023/13 sayılı kararıyla ücret ödenebilecek toplam icap nöbeti süresini aylık 120 saatle sınırlayan hükmü iptal etmişti.

26 Kasım 2025 tarihli ve E.2025/89, K.2025/243 sayılı kararıyla ise aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda 60 saatten, diğer yerlerde 130 saatten fazla tutulan nöbetler için ücret ödenmemesini öngören düzenlemeyi iptal etmişti.

Yüksek Mahkeme, son kararında da önceki kararlarından ayrılmayı gerektiren bir husus bulunmadığını belirtti.

6 SAATTEN KISA NÖBETLER İÇİN DE ÜCRET ÖDENEBİLECEK

Anayasa Mahkemesinin iptal kararıyla birlikte, haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutan ve tuttuğu nöbet karşılığında kurumunca izin kullandırılmayan ilgili sağlık personeline, nöbet süresi 6 saatten kısa olsa dahi nöbet ücreti ödenebilecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör