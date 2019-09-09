Adalet Bakanlığı müjdeyi verdi! 1300 hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı açıkladı! 1300 Savcı ve hakim alımı yapılacak. ÖSYM tarafından sınav yapılmış ve Hakim savcı adaylığı mülakat sonuçları açıklanmıştı. Yeniden ne zaman alım yapılacağı adaylar tarafından araştırılan konular arasındaydı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül müjdeyi verdi. Tam 1300 kişilik bir alım yapılacağı adaylara bildirildi. Peki, savcı ve hakim alım başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

ADALET BAKANLIĞI 1300 SAVCI VE HAKİM ALIMI YAPACAK!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada, 1300 hakim ve savcı alımının yıl sonuna kadar yapılacağını bildirdi. Ancak alımların hangi tarihte başlayacağı henüz bildirilmedi. Hakim ve savcı alımı ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

İşte Bakan Gül'ün yaptığı o açıklama:

2019 yılı sona ermeden 1300 yeni hakim ve savcı alımı da yapılacağını belirten Adalet Bakanı, "Yargı reform paketi 5 yıllık süreci kapsıyor. Yargı reformu belgesi tüm milletimizin yargı reform belgesidir. Yargı hiçbir yapıya teslim edilemez. Bu belgeler daha iyisini bulmak adına revize edilmesi gereken belgelerdir. Eleştiriler de oldu, bizim için çok değerlidir. Bu belge güven veren ve erişilebilir adalet yaklaşımıyla hazırlandı. Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlamak için çalışmayı başlattık.Hukuk mesleğine giriş sınavı getiriyoruz. Bir meslek sınavına girilecek ondan sonra mesleğe kabul işlerinde süreç başlayacak. Nitelikli hukukçu yetişmesine katkı sağlayacak. Hakim ve savcı yardımcılığı konusunu önemsiyoruz. Hem teori hem pratiği artıracak. Hakim yardımcılığından sonra hakim olmak için sınava girecek. Tüm bu süreçlerden sonra hakim ve savcı cübbesini giyip mesleğini ifa edebilecek." dedi.

ADLİ İDARİ YARGI HAKİMLİĞİ ADAYLIĞINDA 70 PUAN ŞARTI

Adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekecek. Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında kalırsa sadece başarılı olanlar mülakata çağrılacak.

Hakim ve savcı adaylığı süresi iki yıl olacak. Bu süre, avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için bir yıl olacak. Adaylık, eğitim ve staj olmak üzere iki dönemden oluşacak.

Adalet Bakanının görevlendireceği bakan yardımcısı başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri olmak üzere toplam 5 üyeden oluşan Mülakat Kurulu kurulacak. Üyelerin hukuki veya fiili sebeplerle katılamamaları halinde, yerine vekalet edenler Mülakat Kuruluna katılacak.

Adaylık süresinin sonunda adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Bu sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavda en az 70 puan alanlar sözlü sınava alınacak. Başarılı sayılmak için yazılı sınav puanının yüzde 60'ı ile sözlü sınav puanının yüzde 40'ının toplamının en az 70 olması gerekecek. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylara iki ay içinde bir sınav hakkı daha tanınacak.

Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek öncesi eğitimlerini tamamlayıp mesleğe kabul edildikten sonra meslek öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, meslek öncesi eğitimleri sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek zorunda olacak.