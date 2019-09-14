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Bin 300 hakim ve savcı adayı alınacak! Sınav başvuru tarihleri açıklandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yıl sonunda bin 300 hakim ve savcı adayı alımı yapılacağını bildirmişti. 'de yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakat ile bin adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı, 200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı alınacak. 2 oturum halinde yapılacak olan sınav tarihi ne zaman? Başvurular ne zaman yapılacak işte bütün detaylar...

AA Hakim ve Savcı Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 09:53
Bin 300 hakim ve savcı adayı alınacak! Sınav başvuru tarihleri açıklandı

Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin 300 hakim ve savcı adayı alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakat ile bin adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı, 200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı alınacak.

Başvurular, 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılabilecek.

Sınav, ÖSYM tarafından 29 Aralık Pazar günü Ankara'da iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda yıl sonunda bin 300 hakim ve savcı adayı alımı yapılacağını bildirmişti.

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Bin 300 hakim ve savcı adayı alınacak! Sınav başvuru tarihleri açıklandı
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