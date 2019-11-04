Hakimlik sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM ile hakimlik sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Aralık ayında düzenlenecek olan sınav iki oturumdan oluşacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından başvuruları 31 Ekim tarihinde alınmaya başlayan ve Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapacak personellerin belirlenmesi için düzenlenen bu sınava katılacak olan binlerce aday detayları arama motorları üzerinden araştırmaya devam ediyor. Peki, Hakimlik sınavı ne zaman? Hakimlik sınavı başvuruları nereden ve nasıl yapılıyor? Hakimlik sınavı başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar…

HAKİMLİK SINAVI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere adayların katılım sağladığı Hakimlik sınavı 29 Aralık 2019 tarihinde iki oturumda düzenlenecek.

ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 31 Ekim 2019 saat 14:00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

HAKİMLİK SINAVI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVLARI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Elektronik ortamda ya da herhangi bir başvuru merkezinde başvuru işlemini tamamlayan adayların, sınav ücretini yatırması gerekiyor. Sınav ücreti;

1 sınava katılan adaylar için 216,00 TL;

2 sınava katılan adaylar için 324,00 TL,

3 sınava katılan adaylar için 432,00 TL'dir.

Sınav ücreti, 31 Ekim-8 Kasım 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır.