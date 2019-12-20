Adalet Bakanlığı sınav giriş belgeleri açıklandı! Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat sınavlarının giriş belgeleri sorgula!

Adalet Bakanlığı hakim ve savcılık sınavı giriş belgelerini açıkladı. Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat sınavları 29 Aralık tarihinde yapılacak olup giriş belgelerinin açıklanması merakla bekleniyordu. Sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte o bilgiler!

2019-ADALET BAKANLIĞI SINAVLARININ (ADLİ YARGI/İDARİ YARGI/ADLİ YARGI-AVUKAT) SINAVA GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

29 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı), 2019- Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı-Avukat), 2019-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-İdari Yargı) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

29 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;

Sabah oturumu için; Adli Yargı testini alacak olan adaylar saat 10:00'dan diğer tüm adaylar ise saat 11:00'den sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Öğleden sonra oturumu için ise Adli Yargı-Avukat testi alacak adaylar 15:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI