Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınav sonuçları açıklanıyor! Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ÖSYM ile hızlı sorgula

Adalet Bakanlığı hâkimlik ve savcılık sınav sonuçları için heyecan dorukta. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen ve 29 Aralık tarihinde iki oturum şeklinde gerçekleşen sınavlara binlerce aday katılım gösterdi. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine giren vatandaşlar ÖSYM tarafından duyurulan tarih için bekleyişe geçti. Peki, Adalet Bakanlığı hâkimlik ve savcılık sınav sonuçları (Adli Yargı, 2019-Adli Yargı-Avukat, 2019-İdari Yargı) ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile hâkimlik ve savcılık sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

HAKİMLİK SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından düzenlenen hakimlik ve savcılık sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Haberimizin devamında bulunan linke tıklayarak ÖSYM sonuç sorgulama ekranı üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz…