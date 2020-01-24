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Son dakika: Hakim ve savcı sınav sonuçları açıklandı

Son dakika gelişmesi... 2019-Adalet Bakanlığı (/Adli Yargı-Avukat) sınavlarının sonuçları açıklandı

Giriş Tarihi: 24.1.2020 11:21 ABONE OL
Son dakika: Hakim ve savcı sınav sonuçları açıklandı

29 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019 Adalet Bakanlığı Sınavlarına (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, İdari Yargı Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 20. sorunun "B" olarak girilmiş cevabının, "E" olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Böylece 2019-Adalet Bakanlığı Sınavları değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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Son dakika: Hakim ve savcı sınav sonuçları açıklandı
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