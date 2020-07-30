Adli ve idari savcı alımı ne zaman? Kasım ayı hakim ve savcı alımı yazılı sınav tarihleri belli oldu mu?

Hakim ve savcı alımı ile ilgili müjde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Yapılan açıklamaya göre; Kasım ayında gerçekleşecek olan sınavla beraber 1100 adli ve 100 idari olmak üzere toplamda 1200 hakim ve savcı alımı yapılacağı duyuruldu. Bu açıklama ardından adaylar detayları merak ediyor. Yazılı sınavların yapılacağı tarih ise açıklama ile beraber duyurulmuş oldu. Peki, Adli ve idari savcı alımı ne zaman? Kasım ayı hakim ve savcılık yazılı sınav tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

2020 HAKİM VE SAVCI ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK, YAZILI SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Binlerce adaya iş imkanı sunacak olan hakim ve savcı alımı müjdesi Adalet bakanı tarafından son dakika olarak duyuruldu. Bu kapsamda adaylara yazılı sınav tarihleri bildirilirken şimdi ise gözler başvuruların yapılacağı tarihe çevrildi.