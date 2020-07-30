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Adli ve idari savcı alımı ne zaman? Kasım ayı yazılı sınav tarihleri belli oldu mu?

Gelen son dakika haberi ile Adalet Bakanı Gül, için müjdeyi duyurdu. Kasım ayında belirlenen tarihlerde gerçekleşeceği ifade edilen yazılı sınavlarda 1100 adli ve 100 idari olmak üzere toplam 1200 hakim ve savcı alımı gerçekleşeceği duyuruldu. Bu açıklamanın ardından adaylar detayları merak ediyor. Peki, Adli ve idari savcı alımı ne zaman? Kasım ayı hakim ve savcılık yazılı sınav tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.7.2020 10:30 ABONE OL
Adli ve idari savcı alımı ne zaman? Kasım ayı hakim ve savcı alımı yazılı sınav tarihleri belli oldu mu?

ile ilgili müjde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Yapılan açıklamaya göre; Kasım ayında gerçekleşecek olan sınavla beraber 1100 adli ve 100 idari olmak üzere toplamda 1200 hakim ve savcı alımı yapılacağı duyuruldu. Bu açıklama ardından adaylar detayları merak ediyor. Yazılı sınavların yapılacağı tarih ise açıklama ile beraber duyurulmuş oldu. Peki, Adli ve idari savcı alımı ne zaman? Kasım ayı hakim ve savcılık yazılı sınav tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

2020 HAKİM VE SAVCI ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK, YAZILI SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Binlerce adaya iş imkanı sunacak olan hakim ve savcı alımı müjdesi Adalet bakanı tarafından son dakika olarak duyuruldu. Bu kapsamda adaylara yazılı sınav tarihleri bildirilirken şimdi ise gözler başvuruların yapılacağı tarihe çevrildi.

Adli ve idari savcı alımı ne zaman? Kasım ayı hakim ve savcı alımı yazılı sınav tarihleri belli oldu mu?

HAKİM VE SAVCI ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Gelen son dakika açıklmasına göre; 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan yazılı sınavların sonucuna göre alımlar gerçekleşecek.

HAKİM VE SAVCI ALIMI İÇİN MÜJDE VERİLDİ!

Adalet Bakanı Gül, 1100 adli, 100 idari toplam 1200 için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacağını bildirdi.

Adli ve idari savcı alımı ne zaman? Kasım ayı hakim ve savcı alımı yazılı sınav tarihleri belli oldu mu?

Detaylar geldiğinde haberimizde olacaktır.

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Adli ve idari savcı alımı ne zaman? Kasım ayı hakim ve savcı alımı yazılı sınav tarihleri belli oldu mu?
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