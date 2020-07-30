Adli ve idari savcı alımı ne zaman? Kasım ayı hakim ve savcı alımı yazılı sınav tarihleri belli oldu mu?

Hakim ve savcı alımı ile ilgili müjde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Yapılan açıklamaya göre; Kasım ayında gerçekleşecek olan sınavla beraber 1100 adli ve 100 idari olmak üzere toplamda 1200 hakim ve savcı alımı yapılacağı duyuruldu. Bu açıklama ardından adaylar detayları merak ediyor. Yazılı sınavların yapılacağı tarih ise açıklama ile beraber duyurulmuş oldu. Peki, Adli ve idari savcı alımı ne zaman? Kasım ayı hakim ve savcılık yazılı sınav tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar…
Binlerce adaya iş imkanı sunacak olan hakim ve savcı alımı müjdesi Adalet bakanı tarafından son dakika olarak duyuruldu. Bu kapsamda adaylara yazılı sınav tarihleri bildirilirken şimdi ise gözler başvuruların yapılacağı tarihe çevrildi.
HAKİM VE SAVCI ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Gelen son dakika açıklmasına göre; 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan yazılı sınavların sonucuna göre alımlar gerçekleşecek.
HAKİM VE SAVCI ALIMI İÇİN MÜJDE VERİLDİ!
Adalet Bakanı Gül, 1100 adli, 100 idari toplam 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacağını bildirdi.
Detaylar geldiğinde haberimizde olacaktır.