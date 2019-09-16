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sözleşmeli alacak! Başvuru şartları belli oldu mu?

, yaptığı duyuru ile 6 sözleşmeli alınacağını açıkladı. Yapılan açıklamada başvuru şartları da belli oldu

Giriş Tarihi: 16.9.2019 15:28
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları belli oldu mu?

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 6 (Altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları belli oldu mu?
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