2020 İŞKUR TYP iş ilanı başvuru kura sonuçları ne zaman açıklanır? TYP iş ilanı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TYP personel alımı iş ilanı başvuruları birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. İŞKUR resmi sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara göre; Milli Eğitim Bakanlığı güvenlik, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım için işçi alımı gerçekleştirecek. Bazı başvuruların 15 Ağustos'a kadar devam edeceği biliniyor. Peki, TYP iş ilanı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR TYP iş ilanı başvuru kura sonuçları ne zaman açıklanır? İşte tüm detaylar…
TYP personel alımı başvuruları İŞKUR iş ilanları üzerinden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan bu başvurular ile işe alınan personeller mayıs ayına kadar çalışabilecek. Bazı ilanlar için ise noter huzurunda kuralar gerçekleşecek.
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TYP başvuruları İŞKUR üzerinden alınıyor. Bazı ilanların başvuruları 11 Ağustos tarihinde biterken, işlemleri 15 Ağustos'a kadar devam eden ilanlar da bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvuruları ile alınan personeller mayıs ayına kadar çalışabilecekler.
Başvuruları kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile, bazı ilenler için ise liste yöntemi ile belirlenecek.
İlk kura ise 14 Ağustos 2020 tarihinde çekilecek. Başvuru yaptığınız ilanına tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.
İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.
Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.
TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi'ne kayıt olmalısınız.