Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, 60 sözleşmeli personel alacağını bildirdi.



Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...