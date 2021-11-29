Yozgat Bozok Üniversitesi 14 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü 14 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.



Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 13 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...