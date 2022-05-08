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Giriş Tarihi: 8.5.2022 14:49

Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 20 Mayıs 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
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