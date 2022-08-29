Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli destek personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli destek personeli alımı için ilan yayımladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde Rektörlükçe görevlendirilecek birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...