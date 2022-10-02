Sosyal Konut Projesi’nde gençlerden rekor başvuru!

"TOPLAMDA 2 MİLYONA YAKIN GENCİMİZ BAŞVURDU"

Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattıklarını hatırlatarak, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin şöyle konuştu:

"İlk defa gençlerimize bu projeden yüzde 20 kontenjan verdik. 18 ila 30 yaş aralığındaki gençlerimiz bu projeye başvurabilecekler. Hayata güvenle başlayıp daha istikrarlı ve güvenli iş yerinizi açın diye projemizi başlattık. Türkiye'de 10 bin iş yeri, 250 bin sosyal konut projesini sunuyoruz. Sizlere bu projeden yüzde 20 kontenjan ayırdık. Evi olmayan gençlerimiz, yeni evlenecek kardeşlerimiz bu projeden yararlanabilir. Şartları uyması halinde kura çekimiyle inşallah bu projeyi değerlendirecekler. Gençlerimiz büyük bir teveccüh gösterdi. Toplamda 2 milyona yakın gencimiz başvurdu. Cumhurbaşkanımız, gençlerimizin bu sesine kulak verdi ve konut yapılacak arsa sayısını 1 milyona çıkardı. Bu anlamda nüfusa kayıtlı olduğunuz veya yaşadığınız yerlerde bu projelere başvurabilirsiniz."

Gençlerin taleplerini de dinleyen Kurum, bazı öğrencilerin yurt ve ulaşımla ilgili sorunlarının giderilmesi konusunda ilgililere talimat verdi.