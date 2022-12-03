Hayrabolu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı kır bekçisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hayrabolu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı kır bekçisi alımı için ilan yayımladı.

Hayrabolu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bünyemiz Hayrabolu çiftçi malları koruma başkanlığımızda istihdam edilmek üzere kır bekçisi alımı yapılacaktır. Başvurular 07/12/2022 tarinde başlayıp 08/12/2022 tarihinde sona erecektir. Aranan şartlar En az lise mezunu olması b sınıfı ehliyete sahip olması ve ayrıca köy kanunlarının 71. Madde gereğince belirtilen şartları taşıması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 8 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...