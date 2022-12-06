Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapacak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...