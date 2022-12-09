Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği uzman yardımcı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği uzman yardımcı alımı yapacak.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında münhal bulunan 6 ncı derece kadrolarda görev yapmak üzere Giriş (Sözlü) sınavı (tek aşamalı) ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde 10 adet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...