Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin Ankara ili ve ilçelerindeki; Çubuk, Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnah, Bilkent, Ulus, Etlik, Ovacık yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere; "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2022 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 38 (otuz sekiz) adet "Sözleşmeli Personel" alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...