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Giriş Tarihi: 6.1.2023 08:48

Yozgat Bozok Üniversitesi 31 akademik personel alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü 31 akademik personel alımı için ilan yayımladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi 31 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü 31 akademik personel alacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/login/auth adresi üzerinden elektronik ortamda e-devlet şifresi ile alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Yozgat Bozok Üniversitesi 31 akademik personel alacak
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