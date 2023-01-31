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Giriş Tarihi: 31.1.2023 11:02

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü 100 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü 100 sözleşmeli personel alacak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır." ifaddelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak
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