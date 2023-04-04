Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Işık Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Işık Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 17 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...