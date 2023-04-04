İstanbul Galata Üniversitesi öğretim üyeleri alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyeleri alacak.

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi (https://www.galata.edu.tr/mevzuat) ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...