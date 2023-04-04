İstanbul Okan Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...