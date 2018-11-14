Aralık ayında 2500 engelli memur alınacak!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bütçe görüşmeleri sırasında, komisyonda milletvekillerinden gelen EKPSS ile ilgili soruyu cevapladı.

İŞTE BAKAN SELÇUK'UN VEKİLLERDEN GELEN SORUYA VERDİĞİ CEVAP

"2018 Eylül ayı sonu itibarıyla kamudaki memur statüsündeki engelli sayımız 53 bin 964 yani yaklaşık 54 bin, bu sayı 2002'de 5.777'ydi yani yaklaşık 9 kat bir artış yaşanmış. Atama süreçleri devam eden engelli memurlarımızın da kayıtlara girmesi halinde engelli memur kontenjan açığı da 8 bin 667 olacak ve Aralık 2018 itibarıyla da kamuda 2.500 engellimize istihdam için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelli işçilerimizle ilgili olaraksa İŞKUR verilerine göre eylül sonu itibarıyla 14 bin 782'si kamuda işçi, 125 bin 885'iyse özel sektörde işçi olmak üzere 136 bin 667 engellimiz istihdamdadır. 2018 Eylül sonu itibarıyla kamuda engelli işçi artış kontenjan sayısı 6 bin 154 kişidir. Aynı zamanda 2 bin 291 engelli işçi statüsünde kamuda kontenjan fazlası olarak istihdam edilmektedir."