Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2019 Adalet Bakanlığı sınav soruları yayımlandı

2018 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı, Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı, İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı, 29 Aralık 2018 tarihinde Ankara'da iki oturum halinde yapıldı. Sınavlara katılım gösteren adaylar, 'Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını merak ediyor. ÖSYM'nin geçtiğimiz günlerde ilgili sınavların %10'luk soru ve cevaplarını açıklaması ile heyecan kat sayısı da artış gösterdi.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda net bir bilgi bulunmazken, sonuçların 25 Ocak 2019 Cuma gününe kadar açıklanması öngörülüyor.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

ÖSYM'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde,

29 Aralık 2018 tarihinde uygulanan 2018 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı), 2018 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı-Avukat), 2018 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavlarının (2018-İdari Yargı) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 02 Ocak 2019 tarihinde saat 15.35'ten itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018 ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ