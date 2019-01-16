O ücretler ödenecek... Hafta sonu çalışan memurlar dikkat!

Bazı kurumlarda hafta sonu çalışmalar yapılıyor. Hatta gece çalışmaları da oluyor. Peki hafta sonu çalışan memurun hakları neler? Memurun resmi tatil günlerinde yaptığı çalışmanın fazla çalışma olarak değerlendirilmesi mümkün mü?

Hafta sonu çalışan memurlardan çok fazla soru geliyor. İşte o soruların cevabı:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesinde;

"Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir

Cumhurbaşkanı, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; aynı Kanunun 100 üncü maddesinde ; Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Cumhurbaşkanınca, illerde valiler tarafından tesbit olunur. Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.