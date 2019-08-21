Sabah memurlar: 5 milyon memur ve emeklinin gözü Ankara’da

3.2 milyon memur ve 2 milyon emekliyi ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma olmadı. Gece boyunca devam eden müzakereler sonunda bu sabah saat 05.30 sıralarında bakanlığa gelen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ile tekrar görüştü ancak bir sonuç alınamadı. Memur-Sen, 4 ayrı zam oranında 20 puan isterken, bakanlığın teklifi ise 14 puanda kaldı.

Memur maaş zammı ne zaman belli olacak?

MEMURSEN TARAFINDAN YENİ BİR TAKVİM ÖNERİLDİ

Buna göre hakem kuruluna gitme süresinin 1 güne düşürülmesi ve müzakerelerin 2 gün uzatılması gündeme geldi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın bu teklifi sosyal medya hesabından şu ifadeler ile duyurdu:

"Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak,Kamu İşveren Heyeti Başkanı Sn. Zehra Zümrüt Selçuk'a "Hakeme Gitme süremizin iki gününü masanın süresini uzatmak için vermek istiyoruz" irademizi dün sundum. Şu ana kadar kabul/ret kararı tarafımıza henüz yazılı tebliğ edilmedi."

İŞTE O ÖNERİ VE YENİ TAKVİM

Anlaşma olmaması halinde memur ve emeklilerin zam oranlarına kamu hakem kurulu karar verecek. İşte hakem kurulunu oluşturan isimler.

GECE YAPILAN GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

- Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Toplu sözleşme görüşmelerinde zam pazarlığı Çalışma Bakanlığı toplantı salonunda devam etti.

- Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası görüşüldü

- Daha sonra Sağlıksen Hizmet kolu ile görüşüldü. Ardından Enerji Bir-Sen ile zam pazarlığı yapıldı.

- Ardından Memur- Sen Konf. Başkanı Ali Yalçın gece saat 24'e kadar Bakan Zehra Zümrüt Selçuk İle görüştü. Bakan Selçuk'un 4+4 olan teklifteki oranları artırması bekleniyordu.

- Bu noktada sayın Cumhurbaşkanı'nın da devreye girerek oranı artırması da mümkün.

- Gelen bilgiler, hizmet kollarında memurların kendi hizmet kolları için yeni kazanımlar elde ettiği yönünde.

- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, maliye bürokratları ve personel başkanlığı ve strateji ve bütçe başkanlığı bürokratları aralıksız olarak cuma gününden beri çalışmaya devam ediyor.

DAHA ÖNCEKİ GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI VE ZAM TEKLİFLERİ NASILDI?

Toplu sözleşme görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuştu.

Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, yeni teklif beklediklerini söylemişti.

Taraflar arasında son güne kadar uzlaşının sağlanamaması üzerine Memur-Sen, iş bırakma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapmıştı.