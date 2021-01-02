2021 memur alımları başladı! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı yapacak!

2021 yılı memur alımları başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı memur alımı için Basın İlan Kurumu'na ilan verdı. Yayınlanan ilanda başvuru detayları ve kontenjan listesi belli oldu.

YAYINLANAN İLANIN AÇIKLAMASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bölümü/fakültesi, kadro sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen toplam 50 (elli) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel alınacaktır.

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda fakülte veya bölümleri belirtilen ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS);

a) Mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama, matematik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P3,

b) Hukuk bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P4,

c) İktisat bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P14,

ç) İşletme bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P24,

d) Kamu yönetimi bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P29,

e) Maliye bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P19,

f) Uluslararası ilişkiler bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P34,

g) İstatistik bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P12, puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).

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