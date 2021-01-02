Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü memur alımı yapacak!

2021 personel alımları tüm hızıyla devam ediyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 63 memur alımı yapacak. Yayınlanan memur alımı ilanında başvuru şartları ve kontenjan listesi belli oldu. Basın İlan Kurumu sitesinde yer alan ilanın detayları aşağıdadır.

DSİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere; Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 63 (altmış üç) adet Mühendis kadrosuna, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, "07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği" çerçevesinde 15 Şubat 2021 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır.

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3468) bölümünden mezun olmak.

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