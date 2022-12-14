Belediye şirketlerinde geçen hizmetler değerlendirilir mi?

SORU: %99 hissesi belediyeye ait şirketlerde geçen sigortalı hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68/B maddesinde değerlendirilmesi mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde; "Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek astsubaylık ve yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır. hükmüne yer verilmek suretiyle Devlet memurlarının derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, kazanılmış hak aylık derecelerinin üzerindeki 1-4 dereceli kadrolara atama yapılabilmesinin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Mezkur hükümde, hizmet süresinin hesabında değerlendirilecek olan 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda geçen süreler için fiilen çalışmış olmak dışında herhangi bir statü ayrımına gidilmemiş olup, bu şekilde geçen hizmetlerin tamamının değerlendirilebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödenerek geçmiş olması ve mer'i mevzuatı gereğince fiili çalışma ile geçirilen bir süre olduğunun da belgelendirilmesi gerekmektedi Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; çalışılan Limited Şirketinin, sermayesinin en az yüzde ellisinden fazlasına Belediyenin sahip olduğu bir iktisadi müessese ya da işletme olması sebebiyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamında değerlendirilebileceği, bu itibarla da söz konusu kuruluşta geçen hizmetlerin tamamının, sosyal güvenlik kurumuna prim ödenerek geçmiş olması ve mer'i mevzuatı gereğince fiili çalışma ile geçirilen bir süre olduğunun da belgelendirilmesi kaydıyla 657 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin (B) bendinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınabileceği değerlendirilmektedir.