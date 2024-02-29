Görevden ayrılan sözleşmeli personele kıdem ve ihbar tazminatı verilebilir mi?

SORU: Sözleşmeli personel olarak istihdam edilmekte iken kendi isteği ile istifa ederek sürekli işçi kadrolarına geçen personele kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerekir mi?



CEVAP: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında, "...Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır...." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7 nci maddesinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel (Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) hariç olmak üzere, fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan; a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi, c) İlgilinin ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi, ç) İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi, d) İlgilinin ölümü, hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır. ..." hükmü ile ek 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, "Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir." hükmü bulunmaktadır. Bu itibarla, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelden fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla istifa edenlerin iş sonu tazminatı hakkı bulunmakta olup bu personelin kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hakkı bulunmamaktadır.