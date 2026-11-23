Kamuda sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyen lisans mezunları için yeni bir istihdam fırsatı doğdu.
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 181 sözleşmeli personel alacak.
20 Kasım 2026 tarihli personel alım ilanında, özellikle iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, muhasebe, ekonomi, sağlık yönetimi, kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi ile arşivcilik bölümlerinden mezun olanları ilgilendiren büro personeli pozisyonları dikkat çekiyor.
İlan kapsamında lisans mezunları arasından toplam 39 sözleşmeli büro personeli istihdam edilecek. Bu kontenjanların 10'u İstanbul merkez teşkilatına, 29'u ise taşra teşkilatına ayrıldı.
Hangi Bölüm Mezunları Büro Personeli Alımına Başvurabilecek?
Adli Tıp Kurumunun taşra teşkilatında istihdam edilecek 29 sözleşmeli büro personeli için çok sayıda lisans programından mezun adaylara başvuru imkânı tanınıyor.
İşte başvuru yapabilecek 30 lisans programının tamamı:
Ekonomi
İktisat
Ekonomi ve İdari Bilimler
Ekonomi-Yönetim Bilimleri
Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi
Uluslararası Ekonomi
İşletme-Ekonomi
Ekonomi ve Finans
İşletme
İşletmecilik
İşletme-Maliye
Yönetim ve Organizasyon
Yönetim Bilimleri
Yönetim Bilimleri ve Liderlik
Muhasebe-Finansman
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Pazarlama
İşletme Bilgi Yönetimi
Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Kütüphanecilik
Bilgi Belge Yönetimi
Arşivcilik
Sağlık Yönetimi
Sağlık İdaresi
Sağlık Kurumları Yönetimi
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Bu lisans programlarının herhangi birinden mezun olan ve ilandaki diğer şartları taşıyan adaylar, Adli Tıp Kurumunun taşra teşkilatında açılan 29 sözleşmeli büro personeli pozisyonuna başvurabilecek.
Büro Personeli Alımı Hangi İllerde Yapılacak?
Adli Tıp Kurumunun taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere alınacak 29 büro personeli için kontenjan dağılımı şöyle:
Ankara: 4 kişi
Adana: 3 kişi
Antalya: 2 kişi
Bursa: 2 kişi
Diyarbakır: 2 kişi
Erzurum: 2 kişi
Gaziantep: 2 kişi
İzmir: 2 kişi
Konya: 2 kişi
Malatya: 2 kişi
Denizli: 1 kişi
Hatay: 1 kişi
Kayseri: 1 kişi
Şanlıurfa: 1 kişi
Trabzon: 1 kişi
Van: 1 kişi
İstanbul'da da 10 Büro Personeli Alınacak
Adli Tıp Kurumunun İstanbul merkez teşkilatına ise lisans mezunları arasından 10 sözleşmeli büro personeli alınacak.
Bu kontenjanların 5'i işletme, iktisat, kamu yönetimi ve ilanda sayılan diğer ilgili alanlardan mezun adaylara, 5'i ise kütüphanecilik, bilgi belge yönetimi ve arşivcilik mezunlarına ayrıldı.
Böylece merkez ve taşra teşkilatı birlikte değerlendirildiğinde toplam 39 lisans mezunu büro personeli istihdam edilecek.
Büro Personeli Alımında KPSS Şartı Nedir?
Adli Tıp Kurumu büro personeli alımına başvuracak lisans mezunu adayların 2026 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.
Başvuruların değerlendirilmesinde KPSS puan üstünlüğü esas alınacak.
Her pozisyon için ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday, KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacak.
Dolayısıyla 70 KPSS puanı başvuru için yeterli olsa da sözlü sınava katılabilmek için adayların puan sıralamasında yeterli konumda bulunmaları gerekecek.
Başvurular 30 Kasım'da Başlayacak
Adli Tıp Kurumu sözleşmeli büro personeli alımı için başvurular 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak ve 6 Aralık 2026 Pazar günü saat 23.59'da sona erecek.
Başvurular, e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Sözlü sınavlar ise Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'deki merkez binasında yapılacak. Sınav tarihleri daha sonra açıklanacak.
İktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, ekonomi, muhasebe, finans, pazarlama, sağlık yönetimi, kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi, arşivcilik ve ilanda belirtilen diğer lisans programlarından mezun adayların, 30 Kasım – 6 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak başvuruları takip etmeleri gerekiyor.