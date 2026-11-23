Kamuda sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyen lisans mezunları için yeni bir istihdam fırsatı doğdu.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 181 sözleşmeli personel alacak.

20 Kasım 2026 tarihli personel alım ilanında, özellikle iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, muhasebe, ekonomi, sağlık yönetimi, kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi ile arşivcilik bölümlerinden mezun olanları ilgilendiren büro personeli pozisyonları dikkat çekiyor.

İlan kapsamında lisans mezunları arasından toplam 39 sözleşmeli büro personeli istihdam edilecek. Bu kontenjanların 10'u İstanbul merkez teşkilatına, 29'u ise taşra teşkilatına ayrıldı.

Hangi Bölüm Mezunları Büro Personeli Alımına Başvurabilecek?

Adli Tıp Kurumunun taşra teşkilatında istihdam edilecek 29 sözleşmeli büro personeli için çok sayıda lisans programından mezun adaylara başvuru imkânı tanınıyor.

İşte başvuru yapabilecek 30 lisans programının tamamı:

Ekonomi İktisat Ekonomi ve İdari Bilimler Ekonomi-Yönetim Bilimleri Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi Uluslararası Ekonomi İşletme-Ekonomi Ekonomi ve Finans İşletme İşletmecilik İşletme-Maliye Yönetim ve Organizasyon Yönetim Bilimleri Yönetim Bilimleri ve Liderlik Muhasebe-Finansman Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve Finans Yönetimi Pazarlama İşletme Bilgi Yönetimi Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kütüphanecilik Bilgi Belge Yönetimi Arşivcilik Sağlık Yönetimi Sağlık İdaresi Sağlık Kurumları Yönetimi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Bu lisans programlarının herhangi birinden mezun olan ve ilandaki diğer şartları taşıyan adaylar, Adli Tıp Kurumunun taşra teşkilatında açılan 29 sözleşmeli büro personeli pozisyonuna başvurabilecek.

Büro Personeli Alımı Hangi İllerde Yapılacak?

Adli Tıp Kurumunun taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere alınacak 29 büro personeli için kontenjan dağılımı şöyle:

Ankara: 4 kişi

Adana: 3 kişi

Antalya: 2 kişi

Bursa: 2 kişi

Diyarbakır: 2 kişi

Erzurum: 2 kişi

Gaziantep: 2 kişi

İzmir: 2 kişi

Konya: 2 kişi

Malatya: 2 kişi

Denizli: 1 kişi

Hatay: 1 kişi

Kayseri: 1 kişi

Şanlıurfa: 1 kişi

Trabzon: 1 kişi

Van: 1 kişi

İstanbul'da da 10 Büro Personeli Alınacak

Adli Tıp Kurumunun İstanbul merkez teşkilatına ise lisans mezunları arasından 10 sözleşmeli büro personeli alınacak.

Bu kontenjanların 5'i işletme, iktisat, kamu yönetimi ve ilanda sayılan diğer ilgili alanlardan mezun adaylara, 5'i ise kütüphanecilik, bilgi belge yönetimi ve arşivcilik mezunlarına ayrıldı.

Böylece merkez ve taşra teşkilatı birlikte değerlendirildiğinde toplam 39 lisans mezunu büro personeli istihdam edilecek.

Büro Personeli Alımında KPSS Şartı Nedir?

Adli Tıp Kurumu büro personeli alımına başvuracak lisans mezunu adayların 2026 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvuruların değerlendirilmesinde KPSS puan üstünlüğü esas alınacak.

Her pozisyon için ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday, KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacak.

Dolayısıyla 70 KPSS puanı başvuru için yeterli olsa da sözlü sınava katılabilmek için adayların puan sıralamasında yeterli konumda bulunmaları gerekecek.

Başvurular 30 Kasım'da Başlayacak

Adli Tıp Kurumu sözleşmeli büro personeli alımı için başvurular 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak ve 6 Aralık 2026 Pazar günü saat 23.59'da sona erecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sözlü sınavlar ise Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'deki merkez binasında yapılacak. Sınav tarihleri daha sonra açıklanacak.

İktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, ekonomi, muhasebe, finans, pazarlama, sağlık yönetimi, kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi, arşivcilik ve ilanda belirtilen diğer lisans programlarından mezun adayların, 30 Kasım – 6 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak başvuruları takip etmeleri gerekiyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör