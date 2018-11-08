KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖSYM AİS ile KPSS sınav sonuçları sorgulama

ÖSYM, yayımladığı sınav takvimi ile KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklanma tarihi hakkında bilgiler paylaştı. Bilindiği üzere, memur olabilme hayaline sahip binlerce ortaöğretim mezunu aday 7 Ekim tarihinde düzenlenen KPSS lise sınavına katılım göstermişti. ÖSYM'nin geçtiğimiz günlerde KPSS Ortaöğretim soruları ve cevaplarının %10'luk kısmını duyurması ile sınav sonuçlarına olan heyecan daha da arttı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında bilgiler.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi netlik kazandı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre, ortaöğretim sonuçları 8 Kasım 2018 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SORULARI 2018 YAYINLANDI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre KPSS sınav sorularının %10'luk kısmı 9 Ekim tarihinde yayınlandı.

KPSS SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.