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Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı 2018 | KPSS sonuçları hakkında sayısal bilgiler

Ortaöğretim sonuçları açıklandı. 7 Ekim'de ülke genelinde ortaöğretim ve lise mezunu adayların katılımı ile gerçekleşen sonuçları için bugün araştırmalar hız kazandı. 'nin takviminde bugün olarak belirtilen sonuç açıklanma tarihi konusuna yönelik olarak sorgulama yapan adaylar, ''KPSS sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama neticesinde, 2018 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. İşte ÖSYM sorgulama açıklama sayfası bilgisi eşliğinde merak edilenler!

Giriş Tarihi: 8.11.2018 16:58 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 09:54
KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı 2018 | ÖSYM KPSS sonuçları hakkında sayısal bilgiler

Ekim ayının başında gerçekleştirilen 2018 KPSS Ortaöğretim sonuçları için heyecan dorukta. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ortaöğretim ve lise ayağına yönelik olarak gerçekleştirilen kısmına katılım gösteren adaylar, ilgili sınav sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. ÖSYM'nin geçtiğimiz günlerde KPSS Ortaöğretim soruları ve cevaplarının %10'luk kısmını duyurması ile sınav sonuçlarına olan heyecan daha da arttı. ÖSYM'nin sonuç takviminde bugün açıklanacağı duyurulan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları için sorgulamalar artış gösterdi.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

KPSS sınav sonuçları az önce açıklandı. Haberimizin ilerleyen sayfalarından ilgili sonuçlara ulaşabilir ve sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

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KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı 2018 | ÖSYM KPSS sonuçları hakkında sayısal bilgiler
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