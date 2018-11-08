KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı 2018 | ÖSYM KPSS sonuçları hakkında sayısal bilgiler

Ekim ayının başında gerçekleştirilen 2018 KPSS Ortaöğretim sonuçları için heyecan dorukta. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ortaöğretim ve lise ayağına yönelik olarak gerçekleştirilen kısmına katılım gösteren adaylar, ilgili sınav sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. ÖSYM'nin geçtiğimiz günlerde KPSS Ortaöğretim soruları ve cevaplarının %10'luk kısmını duyurması ile sınav sonuçlarına olan heyecan daha da arttı. ÖSYM'nin sonuç takviminde bugün açıklanacağı duyurulan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları için sorgulamalar artış gösterdi.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

KPSS sınav sonuçları az önce açıklandı. Haberimizin ilerleyen sayfalarından ilgili sonuçlara ulaşabilir ve sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.