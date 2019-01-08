KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 ÖSYM takvimi ile KPSS sınav tarihleri açıklandı

Geçtiğimiz haftalarda ÖSYM'nin sınav takvimini açıklaması neticesinde 2019 KPSS sınav tarihleri belli oldu. Tarihlerin belli olması ile de binlerce aday sınava yönelik çalışmalarını ona göre şekillendirmeye başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihlerinin açıklanmasının ardından 'KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?' sorusu öne çıkmaya başladı. Arama motorları üzerinden 2019 KPSS hakkında merak edilen bütün detayları derledik.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik(Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri) oturumu 14 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenecek, ilgili sınavın başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alınacak ve sınav sonuçları ise 29 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik alan bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenecek, ilgili sınavın başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alınacak ve sınav sonuçları ise 29 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik alan bilgisi 2. gün oturumları 21 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenecek, ilgili sınavın başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alınacak ve sınav sonuçları ise 29 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS öğretmenlik alan bilgisi ÖABT oturumu 28 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenecek, ilgili sınavın başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alınacak ve sınav sonuçları ise 29 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVLARI BU YIL YOK!

Bu yıl içerisinde KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavları gerçekleşmeyecek, ilgili sınavlar 2020 yılında düzenlenecek.

KPSS A GRUBU VE B GRUBU KADROLAR HAKKINDA

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.