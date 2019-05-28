KPSS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM ile 2019 KPSS sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

Yıl içerisinde belirli tarihlerde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na yönelik başvurular 3 ila 15 Mayıs tarihleri arasında alındı. Bu tarihler arasında işlemlerini tamamlayamayan bireyler için ÖSYM fırsat tanıyarak geç başvuru sürecini devreye soktu. Bu doğrultuda, KPSS geç başvuruları bu gece saat 23.59'a kadar sürecek. Sınavlara katılım göstermek isteyen bireyler ise, '2019 KPSS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır?' sorusu ile bilgi edinmeye çalışıyor. ÖSYM, yayımladığı kılavuz ile KPSS başvuru ücreti detayını paylaşırken, hangi bankaya ödenme yapılması gerektiğini de duyurdu. Peki, 2019 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Haberimizin detaylarından Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihi ile beraber geç başvuru sürecine dair tüm detayları bulabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;