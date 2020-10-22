KPSS puanına göre 2020 öğretmen atamaları ne zaman başlayacak? Öğretmen ataması KPSS taban puanları

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışmak isteyen adaylar, Bakanlık tarafından son olarak gerçekleştirilen atama sonuçlarına göre KPSS taban puanlarını araştırıyor. Sözleşmeli öğretmenlik ataması alan bazlı taban puanı ve atama sayısı bilgilerini içeren kılavuzda, KPSS taban puanları da yer alıyor. Öğretmen ataması 2020 taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz…

KPSS ÖĞRETMEN ATAMA TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

KPSS sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren öğretmen ataması taban puanları araştırılmaya başlandı. İşte taban puanları…