Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları bugün açıklanacak mı? 2019 MEB ile mülakat sonuçları sorgula!

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 19-23 Kasım 2018 tarihinde internet üzerinen alınmıştı. Bunun yanında 2018-2019 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ise 31 Aralık'a kadar devam etmişti. Şimdi gözler 20 bin sözleşmeli öğretmenin alımı için mülakat sonuçlarının açıklanacağı zamanı bekliyor.
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün açıklanacak; ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağı bilgisi paylaşılmadı.
Aşağıdaki bağlantı aracılığıyla mülakat sonuçları sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULA
Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 16-18 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak olup itiraz sonuçları 24 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak.
Tercihler 28 Ocak - 1 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak olup atamalar 7 Şubat 2019 tarihinde yapılacak.
MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.
Sözleşmeli öğretmenler atandıkları okulda en az 4 yıl sözleşmeli çalışmak durumunda. Eğer 4 yıl boyunca çalışmaya devam edilir ve olumlu bir performans puanı alınırsa sözleşmeli öğretmenler kadroya geçebileceklerdir. Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan maddeye göre sözleşmeli öğretmenlikte 4 yılını dolduranlar istedikleri takdirde bulundukları okulda kadroya geçebilecekler. Ancak önceki senelerde sözleşmeli öğretmenlerde uygulanan bir durumu da hatırlatmakta fayda var: Sözleşmeli öğretmenler çalıştıkları İl/İlçe MEM'lerde her sene başı sözleşmelerini uzattırmaları gerekmektedir.
Öğretmenlerin atama tarihleri belli oldu!