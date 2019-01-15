Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları bugün açıklanacak mı? 2019 MEB ile mülakat sonuçları sorgula!

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 19-23 Kasım 2018 tarihinde internet üzerinen alınmıştı. Bunun yanında 2018-2019 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ise 31 Aralık'a kadar devam etmişti. Şimdi gözler 20 bin sözleşmeli öğretmenin alımı için mülakat sonuçlarının açıklanacağı zamanı bekliyor.

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün açıklanacak; ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağı bilgisi paylaşılmadı.

Aşağıdaki bağlantı aracılığıyla mülakat sonuçları sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULA

TERCİHLER 28 OCAK - 1 ŞUBAT ARASINDA OLACAK

Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 16-18 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak olup itiraz sonuçları 24 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak.

Tercihler 28 Ocak - 1 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak olup atamalar 7 Şubat 2019 tarihinde yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KONTENJAN SAYISI

MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NE KADAR ÇALIŞIR?

Sözleşmeli öğretmenler atandıkları okulda en az 4 yıl sözleşmeli çalışmak durumunda. Eğer 4 yıl boyunca çalışmaya devam edilir ve olumlu bir performans puanı alınırsa sözleşmeli öğretmenler kadroya geçebileceklerdir. Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan maddeye göre sözleşmeli öğretmenlikte 4 yılını dolduranlar istedikleri takdirde bulundukları okulda kadroya geçebilecekler. Ancak önceki senelerde sözleşmeli öğretmenlerde uygulanan bir durumu da hatırlatmakta fayda var: Sözleşmeli öğretmenler çalıştıkları İl/İlçe MEM'lerde her sene başı sözleşmelerini uzattırmaları gerekmektedir.

Öğretmenlerin atama tarihleri belli oldu!