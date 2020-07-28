Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları 2020 açıklanıyor: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. 6-25 Temmuz tarihleri arasında sözlü sınavlara katılım gösteren sözleşmeli öğretmen adayları, mülakat sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Zira, MEB'in daha önce duyurduğu takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları bugün açıklanacak.

SÖZLEŞMELİK ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bu noktada, hayallerindeki mesleği yapmayı bekleyen on binlerce aday, bunu gerçeğe dönüştürüp dönüştüremeyeceğini sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonucu ile öğrenecek.

MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları bugün (28 Temmuz 2020) açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 4-7 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecek. İtirazlar 10 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

İşte, MEB sorgulama sayfası ve tüm detaylar;