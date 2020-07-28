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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları 2020 açıklanıyor: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için heyecan dorukta! 6 Temmuz tarihinde başlayan ve 25 Temmuz'da sona eren sözleşmeli öğretmelik sözlü sınavlarının akabinde sonuçları için en kritik güne girildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2020 sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları bugün açıklanacak. Bu noktada, '2020 açıklandı mı?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve nereden öğrenilir? İşte, MEB sorgulama sayfası ve detaylar...

Giriş Tarihi: 28.7.2020 10:57 Son Güncelleme: 28.7.2020 10:58 ABONE OL
Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları açıklanıyor

20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. 6-25 Temmuz tarihleri arasında sözlü sınavlara katılım gösteren sözleşmeli öğretmen adayları, mülakat sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Zira, MEB'in daha önce duyurduğu takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları bugün açıklanacak.

SÖZLEŞMELİK ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bu noktada, hayallerindeki mesleği yapmayı bekleyen on binlerce aday, bunu gerçeğe dönüştürüp dönüştüremeyeceğini sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonucu ile öğrenecek.

MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları bugün (28 Temmuz 2020) açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 4-7 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecek. İtirazlar 10 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

İşte, MEB sorgulama sayfası ve tüm detaylar;

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları açıklanıyor

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA

20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları bugün açıklanacak; ancak saat konusunda MEB tarafından bir açıklama yapılmadı.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları açıklanıyor

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliği branşından 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları açıklanıyor

SÖZLÜ SINAVDA NELERE BAKILDI VE KAÇ PUAN VERİLDİ?

  • Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapabilir.
  • Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.
  • Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.
  • Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.
  • Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına uyar.
  • Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.
  • Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.
  • Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir.
  • Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.
  • Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.
  • Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.
  • Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.
  • Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.
  • Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.
  • Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.
  • Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur.
  • Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.
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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları 2020 açıklanıyor: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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