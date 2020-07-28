Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları 2020 açıklanıyor: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. 6-25 Temmuz tarihleri arasında sözlü sınavlara katılım gösteren sözleşmeli öğretmen adayları, mülakat sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Zira, MEB'in daha önce duyurduğu takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları bugün açıklanacak.
Bu noktada, hayallerindeki mesleği yapmayı bekleyen on binlerce aday, bunu gerçeğe dönüştürüp dönüştüremeyeceğini sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonucu ile öğrenecek.
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları bugün (28 Temmuz 2020) açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 4-7 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecek. İtirazlar 10 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
İşte, MEB sorgulama sayfası ve tüm detaylar;
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA
20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları bugün açıklanacak; ancak saat konusunda MEB tarafından bir açıklama yapılmadı.
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ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI
Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliği branşından 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.
SÖZLÜ SINAVDA NELERE BAKILDI VE KAÇ PUAN VERİLDİ?